Nürnberg (epd). Die Vesperkirche in der Nürnberger Gustav-Adolf-Kirche soll Anfang 2023 wieder stattfinden. Man werde vom 15. Januar bis zum 19. Februar den Kirchenraum öffnen, um dort Essen und Trinken, Gespräche, aber auch Konzerte anzubieten, teilt die Vesperkirche auf ihrer Homepage mit. Die fünf Wochen werden unter dem Motto stehen "Wärme - Wir - Wiedersehn". In den vergangenen zwei Jahren hatte die Vesperkirche wegen der Corona-Pandemie nur Essen zum Abholen und Konzerte angeboten.

Gegenüber den Vorjahren werde man die Vesperkirche eine Woche kürzer halten und am Montag nicht öffnen, heißt es weiter. Damit sollten die ehrenamtlichen Mitarbeitenden und auch die Hauptamtlichen entlastet werden. Eine Maskenpflicht soll im Kirchenraum, aber nicht an den Tischen gelten. Die Vesperkirche wird Dienstag bis Sonntag von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet sein. Täglich finden Andachten und am Sonntag ein Gottesdienst statt. Beim Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 16. Januar wirkt die Nürnberger Regionalbischöfin, Elisabeth Hann von Weyhern, mit.

Seit der ersten Nürnberger Vesperkirche im Jahr 2016 ist das soziale Projekt immer mehr gewachsen. Täglich kamen zuletzt rund 550 Gäste in die Kirche, um ein warmes Mittagessen für einen Euro oder kostenlos Kaffee und Kuchen zu bekommen. Rund 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren in der Vesperkirchen-Saison. Beinahe 200 Zusatzangebote vom Friseur bis zum Bewerbungstraining stehen auf dem Programm. Benefizkonzerte werden in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater angeboten.