Nürnberg (epd). Der Nürnberger Integrationsrat und das Menschenrechtsbüro rufen Schulen, Institutionen, Behörden, Vereine und Einzelpersonen auf, sich an den "Nürnberger Wochen gegen Rassismus 2026" zu beteiligen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, finden die Aktionswochen vom 16. bis 29. März statt. Alle Formate, egal ob analog oder digital, seien willkommen. Das Motto der Wochen gegen Rassismus lautet "100% Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus".

Mit einer Vielzahl an Aktionen möchte die Stadt wie in den vergangenen Jahren deutlich machen, "dass Diskriminierung, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischer Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit in der Nürnberger Stadtgesellschaft keinen Platz haben", hieß es weiter. Mit möglichst vielen guten Angeboten könnten Menschen informiert und aktiviert werden, sagte Martina Mittenhuber, die Leiterin des Menschenrechtsbüros. Die angemeldeten Projekte und Veranstaltungen werden dann in einem Programm beworben.