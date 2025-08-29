Münchberg (epd). Nach fast vier Jahren Organisation und Bau steht in der oberfränkischen Stadtkiche Münchberg das erste Konzert auf der neuen Orgel an. Am 18. Oktober um 15 Uhr soll die neue Beckerath-Orgel geweiht werden, heißt es auf der Internetseite der Kirchenmusik im Dekanat Münchberg. Am 8. November soll dann das erste Orgelkonzert mit klassischen Werken von Bach, aber auch Popsongs von Coldplay und Robbie Williams stattfinden.

Das Besondere an der neuen Orgel: Die evangelische Gemeinde hatte sie für einen symbolischen Euro 2021 der Hamburger Laeiszhalle abgekauft. Für die verbliebenen 750.000 Euro, die für Ausbau, Transport, neue Teile und Einbau zusammenkommen, bittet die Kirchengemeinde weiter um Spenden. Ein Teil der Kosten wird laut Orgelbauverein durch staatliche Zuschüsse gedeckt. Trotz vieler Spenden fehlten aktuell noch rund 190.000 Euro. Privatleute und Unternehmen können sich mit Patenschaften für Orgelpfeifen beteiligen, die zwischen 25 und 1.700 Euro kosten. Auch für ganze Register könne eine Patenschaft übernommen werden.

"Es ist ein wirklich außergewöhnlicher Glücksfall, dass wir eine so bedeutende, große und schöne Orgel bekommen", sagte Dekanatskantor Jürgen Kerz dem Evangelischen Pressedienst (epd). Mit dem Klang, der sich aktuell während des Einbaus zeige, sei er sehr zufrieden. Durch den Kauf und die Modernisierung einer gebrauchten Orgel hatte sich die Kirchengemeinde einige hunderttausend Euro gegenüber einem Neubau gespart.