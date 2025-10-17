München, Oberschleißheim (epd). Der Unternehmer Roland Schreiner aus Oberschleißheim erhält den Bayerischen Print-Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Roland Schreiner habe mit seiner Hightech-Druckerei den internationalen Markt erobert, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut Mitteilung vom Freitag. In dritter Generation habe Schreiner seine Firma zu einem global erfolgreichen Familienunternehmen geführt. Dabei zeige er große soziale Verantwortung.

Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist laut Staatskanzlei ein Unternehmen der Druckindustrie aus Oberschleißheim bei München. Das Unternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitenden und einem jährlichen Umsatz von zuletzt 220 Millionen Euro produziert Hightech-Labels, unter anderem für die Bereiche Healthcare und Mobility, mit rund 2,5 Milliarden Hightech-Etiketten pro Jahr. Das Familienunternehmen gilt als "Hidden Champion" mit Auslandsstandorten in den USA und China.

Mit dem Bayerischen Printpreis werden herausragende verlegerische, gestalterische und technische Leistungen von Verlagen, Agenturen und Druckereien in den Kategorien "Zeitschrift", "Zeitung" und "Druck" prämiert. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um den bayerischen Printmedienstandort verdient gemacht haben.

Der Bayerische Printpreis wird alle zwei Jahre vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV), dem MVFP Medienverband der freien Presse (Landesvertretung Bayern), und dem Verband Druck und Medien Bayern e. V. (VDMB) bundesweit ausgeschrieben und von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert. Die Preisverleihung findet am 23. Oktober 2025 in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München statt.