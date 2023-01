München (epd). Mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst begehen Münchner Christen aller Konfessionen am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr in der Münchner St. Matthäuskirche die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Der Evangelisch-Lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm feiert den Gottesdienst gemeinsam mit dem römisch-katholischen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern, teilte die Evangelische Kirche in Bayern am Mittwoch mit.

Die Predigt hält Kardinal Marx. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom "African Choir" der Peace Church United Methodist und dem Gospelchor "Gospel ’n‘ Soul". Der Gottesdienst wird zeitgleich ins Internet übertragen. Die Gebetswoche feiern Christinnen und Christen aller Konfessionen weltweit mit zahlreichen Gottesdiensten und Begegnungen von Mittwoch, 18. Januar, bis Mittwoch, 25. Januar. Der internationale liturgische Entwurf wurde in diesem Jahr in den USA erarbeitet und steht unter dem Leitwort "Tut Gutes! Sucht das Recht!". Er legt einen Fokus auf Rassismus und die Benachteiligung marginalisierter Gruppen.

Begangen wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen seit 1908. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten sie gemeinsam, wobei in jedem Jahr eine ökumenische Gruppe aus einem anderen Land die Vorbereitung übernimmt. In Deutschland wird die Gebetswoche von der ACK getragen.