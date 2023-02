München (epd). Mit zahlreichen ökumenischen Gottesdiensten und Veranstaltungen wird auch im Erzbistum München und Freising der diesjährige Weltgebetstag der Frauen am 3. März (Freitag) gefeiert. Die Gebete, Texte und Lieder unter dem Motto "Glaube bewegt" wurden in diesem Jahr von christlichen Frauen aus Taiwan vorbereitet, teilte das Erzbistum am Dienstag in München mit. Der Weltgebetstag wird von Gläubigen aller christlichen Konfessionen in mehr als 150 Ländern der Erde am ersten Freitag im März gefeiert und beschäftigt sich jedes Jahr mit der Lebenssituation von Frauen in einem anderen Land. Mit der Kollekte aus den Gottesdiensten werden Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt unterstützt.

In München wird um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Clemens in Neuhausen gefeiert, den Frauen aus der Pfarrei Christkönig, dem Pfarrverband Neuhausen, der evangelischen Stephanusgemeinde und der Pfarrei Herz Jesu gemeinsam vorbereitet haben. Um 19 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Allach. Anschließend lädt das Vorbereitungsteam aus den Gemeinden Epiphanias, St. Martin und Mariä Himmelfahrt zu einem taiwanesischen Abendessen ins Pfarrheim ein. Bereits am 2. März (Donnerstag) lädt die Seelsorge für Hörbehinderte und Taubblinde der Erzdiözese um 17 Uhr zum ökumenischen Weltgebetstags-Gottesdienst mit Übertragung in die Deutsche Gebärdensprache in die Jugendkirche Vom Guten Hirten in Haidhausen ein.

Am 3. März gibt es unter anderem weitere Gottesdienste in Frasdorf in der Pfarrkirche St. Margareth um 14 Uhr und in Rosenheim in der Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter um 19 Uhr. Ein Gottesdienst zum Weltgebetstag wird zeitgleich auf Bibel TV und online unter www.weltgebetstag.de sowie auf Social-Media-Kanälen übertragen.