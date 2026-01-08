Augsburg (epd). Die einzige ökumenische Vesperkirche in Bayern öffnet am 1. März wieder ihre Pforten. Willkommen in der evangelischen Kirche St. Paul in Augsburg-Pfersee seien alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, sozialem Status oder Religionszugehörigkeit, teilte das Dekanat Augsburg mit. Sie seien eingeladen, in der warmen Kirche gemeinsam zu essen und miteinander Tische, Zeit und Geschichten zu teilen. Das Essen kostet 1 Euro. Außerdem gebe es Beratungsangebote rund um die Themen Alter, Wohnen und Gesundheit, weitere Dienstleistungen, Kunst und Kultur. Die Vesperkirche steht unter dem Motto "... alle an einem Tisch" und dauert bis 15. März.

Die Vesperkirche ist ein Angebot des evangelischen Dekanats, des Diakonischen Werkes, des Bistums Augsburg und der Caritas. Man wolle damit ein gemeinsames Zeichen für soziales Miteinander und Solidarität setzen, heißt es. In den beiden vergangenen Jahren haben jeweils rund 7.000 Menschen die Augsburger Vesperkirche besucht. Etwa 300 Ehrenamtliche helfen mit, finanziert wird die Vesperkirche vor allem durch Spenden. Wer die Vesperkirche unterstützen möchte, kann weiterhin spenden. Außerdem werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. "Vesperkirche ist nur möglich, weil viele Menschen mithelfen, mit ihrer Zeit, mit Geld, oder Muskelkraft", teilte das Dekanat mit. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).