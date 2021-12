München (epd). Zu neuer Hoffnung im Licht der Weihnachtsbotschaft haben vor dem Heiligen Abend der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx in ihrer ökumenischen Videobotschaft aufgerufen. "Die Kirche, die Gesellschaft zusammen, gemeinschaftlich aufzubauen, das ist es, was uns Weihnachten sagen will", sagte Marx in der zuvor verbreiteten Weihnachtsbotschaft. In der Mitte einer "manchmal ziemlich zerfallenden Welt" sei neues Leben. "Wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist es gut, ein Mensch zu sein. Dann haben wir einen Zuspruch, dann ist es auch gut, unser Leben anzugehen, auch in dieser schwierigen Zeit, weil wir nicht allein sind", so Marx.

Auch Landesbischof Bedford-Strohm betonte, wie wichtig die Weihnachtsbotschaft gerade in angespannter Lage sei. "Denn Gott wird Mensch und gibt uns diese Liebe, diesen Respekt und die Achtung vor den Anderen ins Herz." Dadurch werde es möglich, "auch bei unterschiedlichen Meinungen miteinander zu reden, einander zu sehen, einander beizustehen". Dass Gott Mensch wird, so der Landesbischof, "ist eine ungeheure Hoffnungsbotschaft".

Bedford-Strohm und Marx dankten allen, die sich für andere einsetzten, die auf den Intensivstationen arbeiteten oder in den Impfstationen Dienst täten, und überall, "wo viel Mühe aufgewandt wird, um diese krisenhafte Zeit miteinander zu gestalten", wie der Erzbischof von München und Freising sagte. Bedford-Strohm erinnerte daran, dass dieses Weihnachtsfest "für viele ein angespanntes, ein nervöses Weihnachten" sei. Die kontroversen Diskussionen über das Impfen hätten zu Rissen "bis in die Familien hinein" geführt.