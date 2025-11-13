Nürnberg (epd). Für die Marktkaufleute auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt gibt es in diesem Jahr wieder einen ökumenischen Gottesdienst, bevor für sie die stressigste Zeit des Jahres startet. Wie die Katholische Stadtkirche Nürnberg am Donnerstag mitteilte, soll der Gottesdienst am 26. November um 17 Uhr in der Frauenkirche ein Innehalten und Krafttanken ermöglichen. Gestaltet wird der Abend vom katholischen Stadtdekan Andreas Lurz und dem evangelischen Pfarrer Martin Brons. Auch alle Interessierten sind eingeladen.