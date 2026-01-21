Würzburg (epd). An diesem Freitag (23. Januar) lädt die katholische Laienorganisation Sant'Egidio zu einem ökumenischen Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen in die Würzburger Marienkapelle am Marktplatz ein. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr, gestaltet wird er vom evangelischen Würzburger Dekan Wenrich Slenczka, dem stellvertretenden katholischen Dekan Matthias Leineweber und weiteren Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen (ACK) in Würzburg.

Begangen wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen seit 1908. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten sie gemeinsam, wobei in jedem Jahr eine ökumenische Gruppe aus einem anderen Land die Vorbereitung übernimmt. In Deutschland wird die Gebetswoche von der ACK getragen.