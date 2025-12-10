München (epd). Die Bahnhofsmission München lädt am Heiligabend zu einem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst an den Hauptbahnhof ein. Die Feier sei für alle gedacht, die mit der Überschrift "Gottes Heil allen Menschen" ins Weihnachtsfest starten wollten, erklärte Barbara Thoma, Leiterin der Evangelischen Bahnhofsmission, laut Pressemitteilung vom Mittwoch. Landesbischof Christian Kopp und Weihbischof Wolfgang Bischof feiern den Gottesdienst in der Bahnhofshalle um 16 Uhr zusammen mit Haupt- und Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission.

Gottes Heil zeige sich im Alltag dort, "wo Menschen erfahren, dass sie wertvoll sind, Unterstützung finden und neue Lebensperspektiven gewinnen können", so Thoma. Das umfasse Hilfen für Menschen in Not, Begleitung in Krisen, Einsatz für Gerechtigkeit und Teilhabe, ergänzte Bettina Spahn, Leiterin der Katholischen Bahnhofsmission. Konsequenz dieser Haltung sei, "dass niemand allein gelassen wird - besonders dann, wenn das Leben zerbricht." So werde das Leben spürbar, das von Gott komme.

Bahnhofsmission hat 300.000 Kontakte im Jahr

Die Bahnhofsmission München ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet. 25 Hauptamtliche und 140 Ehrenamtliche kümmern sich um die Hilfesuchenden. Im Jahr 2024 verzeichnete die Einrichtung, die von der katholischen und der evangelischen Kirche getragen wird, laut Jahresbericht rund 300.000 Kontakte, im Vorjahr waren es noch rund 260.000. "Armut und Mangel als gesamtgesellschaftliches Phänomen zeigen sich in allen Angeboten in der Bahnhofsmission", heißt es in dem Bericht.

Im Anschluss an den Weihnachtsgottesdienst findet den Angaben zufolge in der Bahnhofsmission an Gleis 11 eine Feier für Menschen ohne Zuhause statt. Dort werde es etwas zu essen und kleine Geschenke geben.