München (epd). Wenige Wochen vor dem Start des Oktoberfests in München warnt die Verbraucherzentrale Bayern vor unseriösen Tisch-Reservierungen. Auf Online-Plattformen würden Tische zu überhöhten Preisen angeboten und stellten sich letztlich als Betrug heraus, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Tische sollten nur über die offiziellen Seiten der Wiesn-Wirte oder über das Portal www.oktoberfest-booking.com gebucht werden. Dort könnten nicht genutzte Reservierungen zum Originalpreis gekauft und verkauft werden.

Vorsicht geboten sei auch beim Kauf von Trachtenmode im Internet. Der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen unter www.fakeshop-finder.de könne dabei helfen, die Vertrauenswürdigkeit eines Online-Anbieters einzuschätzen. Am sichersten bleibe der Kauf beim traditionellen Händler vor Ort.