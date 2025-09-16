Berlin, München (epd). Die Nutzung von Online-Audio-Angeboten hat in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht. 53 Millionen Menschen ab 14 Jahren streamen zumindest gelegentlich Musik oder hören Webradio, Podcasts und Hörbücher, wie aus dem Online-Audio-Monitor 2025 hervorgeht, den die Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Dienstag in Berlin vorstellte und der unter anderem von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in Auftrag gegeben wurde. Das seien so viele wie noch nie.

Deutlich zugelegt habe die Nutzung der älteren Zielgruppen. Der Anteil der über 70-jährigen Nutzer sei im vergangenen Jahr um gut 7 Prozentpunkte auf rund 43 Prozent angewachsen. Die Zuwächse seien besonders deutlich beim Podcast: Regelmäßig Podcasts gehört hätten in diesem Jahr mehr als doppelt so viele wie noch 2023, rund zehn Prozent. In der Gruppe zwischen 14 und 49 Jahren würden die digitalen Kanäle bereits von rund neunzig Prozent genutzt.

Die Zahl der Podcast-Hörer ab 14 ist laut Online-Audio-Monitor insgesamt leicht zurückgegangen auf nun rund 24 Millionen. Zunehmend gefragt seien Info-Podcasts über politische und gesellschaftliche Themen. Über ein Drittel der Befragten informiere sich in erster Linie dort über das aktuelle Zeitgeschehen, bei unter 30-Jährigen sei es fast die Hälfte. Vor der Bundestagswahl seien Podcasts für gut ein Viertel der volljährigen Hörer ein wichtiges Informationsmedium gewesen.

Der Online-Audio-Monitor untersucht laut Medienanstalten seit 2018 jedes Jahr bevölkerungsrepräsentativ die Online-Audio-Nutzung der Menschen ab 14 in Deutschland. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), der Medienanstalt für Baden-Württemberg (LFK), der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, Vaunet und dem Audiovermarkter RMS. Insgesamt führte das Medienforschungsinstitut Mindline Media den Angaben zufolge zwischen dem 16. April und dem 24. Mai 5.603 Interviews durch.