Regensburg (epd). Ein bislang unbekannter Täter hat einen Opferstock in der Regensburger Cäcilienkirche aufgebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben bereits am vergangenen Donnerstag (25. September) zwischen 17.45 und 18 Uhr, teilten die Beamten am Dienstag mit. Im Opferstock soll sich ein zweistelliger Eurobetrag im unteren Bereich befunden haben. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls, hieß es. Zeugen, die Hinweise auf Täter oder Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0941/5062001 zu melden.