Schweinfurt, Hamburg (epd). Der Kinderbuchautor Paul Maar hat Angst, vor seiner demenzkranken Frau Nele zu sterben. "Ich denke dann: Oh Gott, wer pflegt sie dann? Wie wird es weitergehen?", sagte der 88-Jährige dem Magazin "stern".

Der in Schweinfurt geborene Autor Maar sagte, er erkenne in dem "Häufchen Elend, das da im Bett liegt", kaum noch seine Frau, wie sie einmal war. Er gehe immer zu ihr und drücke ihr die Hand. "Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sie das noch spürt", sagte er dem "stern" für das Interview in der Ausgabe vom Donnerstag.

Trauer statt Wut

Wütend über das Schicksal seiner Frau war Maar nach eigenen Worten nie. "Es war eher eine Trauer", sagte der Erfinder der Kinderbuchfigur Sams. Er erinnere sich an einen Abend, an dem er beim Einschlafen mit den Tränen kämpfte, weil er gemerkt habe, einen geliebten Menschen zu verlieren.