München (epd). Der Pfarrer der evangelischen Christuskirche in Tegernsee ist vorläufig suspendiert worden. Anlass dafür seien "staatliche Maßnahmen" gegen den Pfarrer, die derzeit gerichtlich überprüft würden, erklärte die Landeskirche am Dienstag in einer Mitteilung. Grundlage für die Entbindung von allen Dienstpflichten sei ein entsprechender Paragraf des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Die vorläufige Suspendierung sage jedoch nichts "über die Bewertung oder den Wahrheitsgehalt der erhobenen Vorwürfe" aus, so die Landeskirche. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gelte die Unschuldsvermutung. Um welche Vorwürfe es sich handelt, teilte die Landeskirche nicht mit.

Ausgehend vom Ergebnis des staatlichen Verfahrens werde anschließend "auch kirchlicherseits weiter verfahren", hieß es weiter. Die vorläufige Suspendierung des Pfarrers solle die Kirchengemeinde vor Ort schützen, "damit das Gemeindeleben in geordneter Weise weitergeführt werden kann", so die Landeskirche.