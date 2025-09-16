München (epd). Die Regisseurin Pia Strietmann und der Drehbuchautor Gernot Krää werden mit dem "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Strietmann erhält den Preis für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (ARD), Krää für die Filmbiografie "Rosenthal" (ZDF) teilte die Medien.Bayern GmbH als Veranstalter am Dienstag in München mit. Die offizielle Preisverleihung findet am 22. Oktober ab 19 Uhr im Rahmen der Medientage München statt.

Strietmann verstehe es "meisterhaft, komplexe wirtschaftliche und politische Verflechtungen klar, präzise und zugleich elektrisierend spannend zu erzählen", hieß es in der Begründung der Jury. Besonders bemerkenswert sei die visuelle Dichte ihrer Arbeit. Zugleich gebe sie den Figuren Raum zur Entfaltung.

Die Filmbiografie "Rosenthal" sei "ein Plädoyer gegen das Vergessen, das aktueller nicht sein könnte", so die Jury in ihrer Begründung der Auszeichnung von Krää. Der Autor lege sein Drehbuch als "unvermeidliches Zusteuern auf die existenzielle Zerreißprobe" des Quizmasters Rosenthal an. "Gernot Krää füllt die persönlichen Momente hinter den TV-Kulissen mit dem aufbrechenden Schmerz eines Strahlemanns, der sich der allgemeinen Verdrängung angepasst hat und plötzlich die Sackgasse dieser Haltung begreift."

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ist seit 2022 der Nachfolger des seit 1989 verliehenen Bayerischen Fernsehpreises und wird von der bayerischen Staatskanzlei und dem Staatsministerium für Digitales gefördert. Die Auszeichnung ist in den vier Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment und Kultur/Bildung möglich und berücksichtigt neben deutschen TV-Produktionen auch deutsche Produktionen von Streaminganbietern sowie Bewegtbildformate von deutschen Web-Creatoren für Online-Plattformen.

Erstmals werden fast alle Preisträgerinnen und Preisträger bereits vor der Verleihung verkündet. Am Abend des 22. Oktober werden dann die Jury-Entscheidung über den Preisträger des mit 10.000 Euro dotierten und von der Bayerischen Staatskanzlei vergebenen Nachwuchspreises bekannt gegeben sowie der Gewinner des Publikumspreises in der Kategorie Social Media. Im Fernsehen ist die Preisverleihung im Sender 3sat ab 22.25 Uhr zu sehen, zudem wird die Show im Internet gestreamt.

Bereits bekannt ist die Auszeichnung der Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl für ihre Darstellung der Münchner "Tatort"-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.