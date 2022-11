TV-Tipp

Ein kleines Paradies im Seniorenzentrum Litzendorf

Das Seniorenzentrum "Katharina von Bora" in Litzendorf nimmt an der "Blühpakt-Allianz" teil und hat ihre Freiflächen umweltfreundlich gestaltet. Ein kleines Paradies ist so entstanden und zum Lieblingsort des Leiters der Einrichtung geworden: