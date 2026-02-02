Feucht (epd). Die Polizei in Feucht (Landkreis Nürnberg-Land) sucht nach dem Urheber eines Videos von einem schweren Unfall auf der A6. Auf dem Video sei ein 64-jähriges Unfallopfer zu sehen, das von anderen Verkehrsteilnehmern brennend aus seinem Fahrzeug geborgen wird, teilte die Polizei Mittelfranken am Montag mit. Der Täter hatte die Aufnahmen vom 12. Januar auf Social-Media-Kanälen hochgeladen.

Es werde gegen den Unbekannten ein Strafverfahren wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Unfallopfers und wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet, hieß es. Die Perspektive des Videos lasse den Schluss zu, dass der Täter im Stau auf der Gegenspur stand. Wer solche Filme verbreite, müsse mit einem Strafverfahren rechnen. Die Tat könne eine hohe Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei warnt, dass das Verhalten von Gaffern oft gefährlich sei und dazu führen könne, dass Rettungs- und Einsatzkräfte am Unfallort behindert werden. Sie appelliert zudem an alle, an einem Unfallort die Würde der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu respektieren.