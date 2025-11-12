Hof (epd). Zum Ewigkeitssonntag am 23. November veranstaltet das evangelische Dekanat Hof eine Pop-up Church auf dem Hofer Friedhof. Wie das Dekanat am Mittwoch mitteilte, lädt die Veranstaltung dazu ein, innezuhalten, Erinnerungen gemeinsam zu tragen und sich segnen zu lassen. Auf dem Friedhof soll die Pop-up Church "mitten im Alltag und mitten in der Trauer ein Ort sein, an dem Menschen Gottes Nähe, Trost und Gemeinschaft erfahren können - offen, spontan und herzlich", hieß es.

Von 11.30 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit spielt die Kirchenmusikerin Barbara Schrenk an der Orgel im Krematorium. Auch Trompete, Gesang und weitere Instrumente sollen erklingen. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr sind Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Hofer Kirchengemeinden mit einem Stand auf dem Friedhof am und im Krematorium präsent. Sie bieten Gespräche, Gebet und persönliche Segnungen an, auf Wunsch auch ein persönliches Geleit zum Grab verstorbener Angehöriger. Um 14.30 Uhr gibt es Totengedenkandacht in der Krematoriumskapelle und um 16.30 Uhr eine meditative Lichterandacht.

Trost beim Verweilen oder für zu Hause

Zwischen den Andachten ist Raum für Begegnung und Stille, hieß es weiter. Bei Glühpunsch, Keksen und warmem Licht können Besucherinnen und Besucher im Vorraum des Krematoriums oder am Stand miteinander ins Gespräch kommen oder einfach verweilen. Kleine Segenskärtchen und Mitgebsel laden dazu ein, etwas Tröstliches mit nach Hause zu nehmen.

Der Totensonntag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird, ist ein stiller Feiertag, den die evangelischen Christinnen und Christen am letzten Sonntag vor dem ersten Advent begehen. Er ist zentraler Gedenktag an ihre Verstorbenen.