Steingaden (epd). Einer der Preise des Diakonie-Wettbewerbs 2022 unter dem Motto "10 Jahre und mehr" ist am Freitagabend an die Bildungs- und Erholungsstätte Langau im oberbayrischen Steingaden übergeben worden. Gesucht wurden laut Mitteilung der Bildungsstätte ehrenamtliche Projekte aus dem Raum der bayerischen Diakonie, die mindestens zehn Jahre lang nachweislich erfolgreich arbeiten. Seit vielen Jahrzehnten begleiteten in Langau Freiwillige Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die an den Familienfreizeiten und Gruppenfreizeiten teilnehmen, so die die Mitteilung weiter.

Diakonie-Vorständin Sabine Lindau, die die Bereiche Familie und Integration vertritt, würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen. Sie ermöglichten Familien, deren Kinder oder Angehörige mit einer Behinderung leben, eine Auszeit im Urlaub, die ohne die Unterstützung nicht möglich wäre. Insbesondere habe sie auch die Integration von Geflüchteten in die Arbeit mit Ehrenamtlichen beeindruckt.

Die Hauptpreise des Diakonie-Wettbewerbs gingen in diesem Jahr an die Ehrenamtsarbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadtmission Nürnberg und die ehrenamtliche Bürgerhilfe des Sozialpsychiatrischen und Gerontopsychiatrischen Dienstes der Diakonie Regensburg. Weitere Preise erhielten die Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren der Diakonie Fürth sowie der Arbeitskreis Armut der evangelischen Gemeinde St. Lukas in München.