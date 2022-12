München (epd). Nach Angaben des katholischen Hilfswerks "Kirche in Not" haben russische Einheiten in der Südostukraine zwei katholische Priester festgenommen. Den Geistlichen wird vorgeworfen, Waffen und Sprengstoff besessen und einen "terroristischen Akt" vorbereitet zu haben, wie "Kirche in Not" unter Berufung auf den Bischof des ukrainischen griechisch-katholischen Exarchats Donezk, Stepan Meniok, am Donnerstag in München mitteilte.

Meniok wies die Vorwürfe gegen die beiden Priester als falsch zurück. Die Verhaftung sei "grundlos und rechtswidrig" erfolgt. Die Ordenspriester seien seit mehr als drei Jahren in der Stadt Berdjansk tätig, die infolge der russischen Invasion in der Ukraine unter Besatzung steht. Berdjansk liegt am Asowschen Meer, etwa 80 Kilometer südlich von Mariupol. Meniok fordert die Freilassung der beiden Priester.