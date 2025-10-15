Nürnberg, Fürth (epd). 49 Schulklassen mit rund 1.100 Kindern nehmen in diesem Herbst am Orgel-Schulprojekt des Musikfests ION teil. Das Projekt gebe es nun seit 20 Jahren, teilte das Festival am Dienstag mit. Insgesamt hätten in dieser Zeit 10.000 Buben und Mädchen die Orgel entdeckt. Das Projekt nehme dritte bis sechste Klassen auf eine Reise in die Welt der Musik und zeige ihnen das Zusammenspiel in der Orgel aus Handwerk, Technik und Klang.

Die Schülerinnen und Schüler erleben in der Christkönigkirche in Fürth mit Organist Matthias Hofknecht die Orgel und können dazu auch in das Instrument klettern, erklärte Oliver Geisler vom ION dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das Angebot sei für die Schulen kostenlos, weil die Sparkasse es fördert. "Es ist großartig zu sehen, wie die Kinder staunend in die Klangwelt der Orgel eintauchen - meist zum ersten Mal", sagte der Vorstandvorsitzende der Bank, Matthias Everding.

ION-Festivalleiter Moritz Puschke betonte, die Teilnehmerzahlen der vergangenen 20 Jahre würden den Erfolg und die Notwendigkeit der Vermittlungsarbeit belegen. "Es sind über 10.000 Geschichten von strahlenden Gesichtern, von Begeisterung für Musik und von zahlreichen Erweckungserlebnissen, die schließlich dazu führten, selbst Musik zu machen."

Das 75. Musikfest ION findet vom 19. Juni bis 5. Juli 2026 statt. Ab 14. November gibt es die Tickets.