Amberg, Sulzbach-Rosenberg (epd). Zu einer besonderen Einstimmung auf den Heiligen Abend lädt das Musikprojekt "Bethlehem' s Child" des evangelischen Dekanats in der nördlichen Oberpfalz ein. Das Projekt sei eine Mischung aus Musical und Oratorium und werde am 20. Dezember (18 Uhr) in der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg und am 21. Dezember (um 10 Uhr) in der Paulanerkirche in Amberg aufgeführt, teilte das Dekanat mit Sitz in Weiden mit.

Die ursprüngliche Version der Christmas Gospel-Suite stammt von Victor C. Johnson und Lloyd Larson. Die Kirchenmusikdirektoren Kerstin Schatz und Gerd Hennecke haben der Mitteilung zufolge eine moderne Weihnachts-Suite für Gospelchor und Orchester daraus erarbeitet. Schwungvolle englische Chorstücke erzählen dabei die Weihnachtsgeschichte aus einer besonderen Perspektive, hieß es. Mitwirkende sind die vereinigten Gospelchöre aus Amberg und Sulzbach-Rosenberg. Dekanin Ulrike Dittmar liest die Weihnachtsgeschichte und hält die Liturgie.