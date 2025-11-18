Regensburg (epd). Als Protestaktion gegen den Weihnachtsmarkt von Gloria von Thurn und Taxis hat ein Regensburger Aktionsbündnis für den 6. Dezember einen alternativen Weihnachtsmarkt angekündigt. Das bunte Bündnis wolle zeigen, "dass ein winterliches Fest auch ohne Profitgier möglich ist", teilte das Aktionsbündnis am Dienstag mit. Es bietet am Emmeramsplatz Speis und Trank auf Spendenbasis, politische Reden und Kulturprogramm bei freiem Eintritt an. Für den Weihnachtsmarkt der Schlosseignerin müssen Erwachsene 9,50 Euro Eintritt zahlen, samstags 13,50 Euro.

Die Protestaktion richtet sich laut Veranstalter vor allem "gegen die diskriminierenden und Klimawandel leugnenden Aussagen" der Fürstin, sagte ein Sprecher. Gleichzeitig betonten die Aktivisten ihre Kritik am "kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem", das den Luxus von Personen wie Gloria von Thurn und Taxis erst ermögliche. Zudem wolle das Aktionsbündnis auf die Vernetzung der Fürstin mit autokratischen Nationalisten aufmerksam machen, sagte ein Sprecher weiter.

Alternative zum "überteuerten" Weihnachtsmarkt

Der "Romantische Weihnachtsprotest" - in Analogie zum "Romantischen Weihnachtsmarkt Thurn und Taxis" - werde den ganzen Abend über ein vielfältiges Programm bieten mit Redebeiträgen, politischem Weihnachtsgesang, Poetry Slam und Livemusik, um einen "für alle zugänglichen Alternativvorschlag zum überteuerten Weihnachtsmarkt der Multimillionärin" zu bieten, heißt es.

Das Aktionsbündnis besteht aus 22 unterschiedlichen Gruppen, die sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Seenotrettung, Tierrechte, bezahlbares Wohnen und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen.