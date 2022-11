München, Berlin (epd). Die Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises ist entschieden: Aus Bayern sind in diesem Jahr elf Nominierte unter den Top 50 der Abstimmung über den Publikumspreis, teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Montag in Berlin mit. Die ersten drei Preisträger werden am 1. Dezember in Berlin bei Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben. Der Publikumspreis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Unter den Preisträgern aus Bayern sind unter anderem die "Tiergestützte Intervention mit Haus- und Hoftieren" im Haunerschen Kinderspital in Garching, "We Care for Them" aus Kirchehernbach, "On tour for Jesus" des CVJM in Issigau, der KulturRaum München, der Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen oder auch die Organisation "Space-Eye - Hilfe für Menschen in Not" aus Regensburg.

Der Deutsche Engagementpreis ist laut eigenen Angaben die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Initiator und Träger ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Experten des gemeinnützigen Sektors.