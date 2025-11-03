Nürnberg, Regensburg (epd). Neuen queeren Jugendgruppen in ländlichen Gegenden will das bayerische Projekt "QueerStart" unter die Arme greifen. Projektmitarbeiterin Jasmin Klein betreut inzwischen zwei Gruppen in Obernburg und in Günzburg, wie sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) knapp ein Jahr nach dem Start des Projekts sagte. Gespräche mit Jugendlichen an drei weiteren Orten würden bereits laufen, und es gebe über zehn Interessenbekundungen für neue Gruppen. "Das ist ein klares Zeichen für den Bedarf vor Ort", sagte Klein, deren Projekt im Jugendnetzwerk "lambda bayern" angesiedelt ist.

"Viele junge queere Menschen suchen Anschluss, wissen aber oft nicht, dass es Gleichgesinnte in ihrer Region gibt", erklärte Klein. Außerdem brauchten Jugendliche Rückzugsangebote. Die Studie HAY ("How are you") des Bayerischen Jugendrings (BJR) im Jahr 2024 um junge LSBTIQA*-Personen habe auch ergeben, dass junge Leute nicht länger als 40 Minuten zu einem Angebot, das für sie passt, unterwegs sein wollen.

Am 16. November findet in Regensburg ein Fachtag statt, bei dem sich Interessierte Informationen holen können, um eigene Gruppen zu gründen oder bestehende Angebote zu leiten.