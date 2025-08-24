Nürnberg (epd). Das "Nürnberger Bündnis Nazi-Stopp" will sich am Samstag (30. August) gegen eine rechte Kundgebung von "Gemeinsam für Deutschland" stellen. Unter dem Titel "Nürnberg bleibt nazifrei" ruft das Bündnis ab 13.30 Uhr zur Gegendemo in der Waaggasse nahe des Hauptmarktes auf, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heißt.

"Wir werden auch dieses Mal dagegenhalten und klarmachen, dass Nürnbergs Straßen nicht den Faschisten gehören", so Ulli Schneeweiß vom Bündnis Nazi-Stopp. Beim letzten Aufmarsch von "Gemeinsam für Deutschland" am 26. April hatten nach Angaben des Bündnisses 2.000 Menschen gegen rund 300 Rechte protestiert. Auch dieses Mal sei der Organisator der rechten Kundgebung wieder das "Team Menschenrechte".