Regensburger Weihnachtssingen wegen Corona ohne Zuschauer

Regensburg (epd). Das vierte Regensburger Weihnachtssingen am 18. Dezember in der Donauarena findet ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Das teilte Initiator Armin Wolf am Donnerstag auf der Homepage der Katholischen Jugendfürsorge mit. Wegen der hohen Corona-Inzidenzen sei unklar, wie sich die Gesetzeslage bis zum Termin entwickeln werde, sagte Wolf. Deshalb plane man nun eine Live-Übertragung im Regionalsender TVA und im Internet.

Zum ersten Mal beteiligt sich auch die evangelische Kirche am Weihnachtsingen, bei dem ab 17 Uhr unter anderem die Regensburger Domspatzen und der Cantemus-Chor auftreten. Begleitet wird die Show von Stadtdekan Roman Gerl und Pfarrerin Gabriele Kainz. Das Weihnachtssingen ist für einen guten Zweck bestimmt: Die Spenden kommen dem Haus Hummelberg zugute, in dem schwerstbehinderte Kinder Ferientage verbringen können. Eine Spendenhotline wird eingerichtet.