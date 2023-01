München (epd). Die bayerischen Regierungsfraktionen aus CSU und Freien Wählern haben ein gemeinsames Antragspaket für die Pflege eingebracht. Ziel sei es, die angespannte Situation in der Pflege zu verbessern und den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen, teilte die CSU-Fraktion im Landtag am Freitag mit. Die insgesamt 15 Anträge sollen die Zahl der Fachkräfte in der Pflege deutlich erhöhen, deren Arbeits- und Lebensbedingungen nachhaltig verbessern sowie für spürbare finanzielle Entlastungen sorgen.

"Die Beschäftigten im Gesundheitswesen sind Menschen - sie sollen Mensch bleiben dürfen und sich nicht mehr als "Arbeitsmaschine" fühlen", sagte die stellvertretende gesundheitspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion Beate Merk laut Mitteilung. Zu den Anträgen gehören beispielsweise die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine Intensivierung der Gesundheitsförderung und Prävention sowie das gezielte Gewinnen von Jugendlichen für die Pflegeausbildung. Die Anträge werden am kommenden Dienstag im Gesundheitsausschuss behandelt.