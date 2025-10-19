Hohn am Berg (epd). Kirchengebäude sind nach Ansicht der Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs wichtige Orte zum Innehalten und ein Gegenpol zum schnellen und lauten Alltag. "Ich glaube, wir brauchen solche Räume als Kontrast zum Hamsterrad des Alltags, als Kontrast zum Smalltalk, als Kontrast zu Bildschirmgeflimmer und Lautsprechergeplärr", sagte Sachs laut Redemanuskript am Sonntagmorgen in ihrer Predigt zum 275. Geburtstag der evangelischen St. Gallus-Kirche im oberfränkischen Hohn am Berg (Landkreis Bamberg).

Kirchenräume seien "stiller, klarer, größer" als die Räume, in denen man sich normalerweise aufhalte und böten Pausen im Trubel. Sie seien "Denk-mal-nach-Orte, um zu fragen: Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Was ist wirklich wichtig und wertvoll im Leben?", so die Regionalbischöfin. Hier falle es leichter, seine Gedanken zu sammeln und sie dann mit Gott zu besprechen.

Kirchen seien ein Hinweis darauf, "dass diese Welt nicht alles ist, dass es da noch eine andere Wirklichkeit gibt: Gott". Sie seien "nutzlos für Kommerz und Konsum, aber sinnvoll für das Leben". Kirchen seien "Tankstellen für die Seele, wo Menschen gestärkt und getröstet werden. Wo sie Kraft tanken für ihr Leben", sagte Sachs weiter. Von dort aus könnten sie ermutigt zurückgehen in den Alltag.