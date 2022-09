Oberammergau (epd). Der Münchner evangelische Regionalbischof Christian Kopp wird vor der letzten Vorstellung der Oberammergauer Festspiele an diesem Sonntag (2. Oktober) hinter der Bühne des großen Freilicht-Theaters mit den Darstellerinnen und Darstellern das Vaterunser beten. Das Gebet sei traditionell vor dem Aufführungsbeginn üblich, heißt es in einer Mitteilung Kopps am Donnerstag. Der Regionalbischof hält außerdem am Sonntag gemeinsam mit dem Oberammergauer Pfarrer Peter Sachi in der evangelischen Kirchengemeinde einen Fest- und Dankgottesdienst.

Kopp gratulierte den Oberammergauern, dass sie ihr Gelübde der Passionsspiele erfüllt hätten. Aus seiner Sicht seien die Passionsspiele 2022 "ein unglaublicher Erfolg". Die ganze Welt sei zu Gast gewesen und begeistert "von der großartigen Inszenierung, den leidenschaftlichen Menschen und dem in der Passionsspiel-Zeit so veränderten Ort", sagte Kopp.

Katholische und evangelische Kirche boten während der Passionsspielzeit ein Programm mit Begegnungen und Gesprächen, Gottesdiensten, einem Raum der Stille, theologischen Einführungen ins Spiel, Kunstinstallationen und einem Passionsweg durchs Dorf.