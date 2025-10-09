Augsburg (epd). Regionalbischof Klaus Stiegler hält am Reformationstag (31. Oktober) in der Augsburger Kirche St. Anna den Festvortrag. Er sei Ehrengast des Theologischen Abends und spreche über die Zukunft des Religionsunterrichts, teilte das evangelische Dekanat Augsburg am Mittwoch mit. Der Abend werde musikalisch gestaltet vom Madrigalchor und dem Dekanatsbezirksposaunenchor. Beginn ist um 19 Uhr.

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther (1483-1546) von Wittenberg aus seine 95 Thesen gegen kirchliche Missstände.

Augsburg war Schauplatz bedeutender Ereignisse der Reformationsbewegung. Vom 12. bis 14. Oktober 1518 wurde Luther in Augsburg vom päpstlichen Gesandten Cajetan verhört und sollte seine Thesen widerrufen. Luther weigerte sich. 1530 wurde das Augsburger Bekenntnis - die Confessio Augustana - vor Kaiser Karl dem Großen in Augsburg verlesen. Zu ihr bekennen sich heute rund 150 Mitgliedskirchen in 99 Ländern weltweit, denen rund 78 Millionen Christinnen und Christen angehören.