Miesbach (epd). Starke Demokratie durch starkes Ehrenamt: Für mehr freiwilliges Engagement hat der Münchner Regionalbischof Christian Kopp am Sonntag bei der Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses in Miesbach geworben. "Unsere Demokratie ist genauso stark wie wir sie machen", sagte der Theologe laut Redemanuskript. Das Leben lasse sich nur gemeinsam gestalten. "Ich bin überzeugt, dass wir darüber mehr sprechen müssen in den Gemeinden, den Städten, den Landkreisen", betonte Kopp.

Auch in einer Gemeinde solle das Gemeinsame im Mittelpunkt stehen. In allen Menschen sei "der gleiche Geist". Es gebe "nicht bessere oder schlechtere, heiligere oder unheiligere", sagte der Regionalbischof. Trotz aller Unterschiede in Aussehen, Denken, Fühlen gebe es viel, was alle Menschen verbinde. Dieses Gemeinsame werde im neuen Gemeindezentrum der Miesbacher Protestanten im Mittelpunkt stehen, sagte Kopp.

Die Apostelkirche Miesbach hat mit Unterstützung aus EU-Programmen, Zuschüssen der Aktion Mensch, der Deutschen Fernsehlotterie und der Landeskirche für 2,5 Millionen Euro ihre Räume neu- und umgebaut. Herzstück des offenen Zentrums ist ein 70 Quadratmeter großes Foyer, das künftig ein Inklusionscafé beherbergt sowie Kreativen und Ehrenamtlichen einen "Co-Working-Space" für ihre Projekte bietet. Um die Freiwilligenarbeit zu koordinieren und Begegnungen zu ermöglichen, wurde die Stelle einer Quartiersmanagerin geschaffen.