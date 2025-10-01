Bayreuth, Coburg (epd). Die Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs feiert zusammen mit dem Erfurter Regionalbischof Tobias Schüfer im thüringischen Ummerstadt direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze an diesem Freitag (3. Oktober) einen Festgottesdienst. Anlass ist der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung, wie das Büro der Regionalbischöfin am Mittwoch mitteilte. Ummerstadt liegt nur wenige Kilometer vom oberfränkischen Coburg entfernt. Der Gottesdienst am Tag der Deutschen Einheit findet ab 10 Uhr am Ummerstädter Kreuz statt.

Bei der Feier stellen sich Sachs und Schüfer einer besonderen Herausforderung: Obwohl sie sich erst einmal persönlich getroffen haben, haben sie die Predigt zusammen vorbereitet und werden sie zu zweit halten. Für die musikalische Gestaltung unter freiem Himmel sorgen mehrere Posaunenchöre aus der Region unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein aus Coburg. Der Gottesdienst bildet den Auftakt für ein grenzübergreifendes Festwochenende der Landkreise Hildburghausen, Sonneberg, Haßberge, Coburg sowie der Stadt Coburg.