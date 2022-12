Nördlingen (epd). Die evangelische Kirchengemeinde Nördlingen will der örtlichen Tafel mit der Aktion "10 Wochen mit - mit Nudeln zum Gottesdienst" helfen. Bis Maria Lichtmess (2. Februar)würden im Gottesdienst Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl oder Kartoffeln für die Nördlinger Tafel gesammelt, sagte Diakon Michael Jahnz am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dazu würden in den Kirchen Körbe aufgestellt. Der Ausschuss für Altersarbeit der evangelischen Kirchengemeinde hatte in mehreren Sitzungen zum Thema "Senioren und die steigenden Kosten für Energie und Lebensunterhalt" hierzu einen runden Tisch mit Vertretern der Diakonie, der Caritas und der Stadt Nördlingen eingerichtet. Die Aktion hat sich mittlerweile ausgeweitet: Auch das Dekanat Donauwörth sammelt bis zum 2. Februar in den Gottesdiensten für die Tafel in Donauwörth, in Wemding für die dortige Tafel sowie die Dekanate Oettingen und Wassertrüdingen für die Tafel vor Ort.