Nürnberg (epd). Die Rummelsberger Dienste haben ihre Rechtsform von einer gemeinnützigen GmbH zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG) geändert. Wie die Rummelsberger Diakonie, zu der das Angebot gehört, am Mittwoch mitteilte, ermögliche der Schritt dem Sozialunternehmen flexible Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle und behalte den Fokus auf der operativen Arbeit mit und für Menschen. "Das Aktienrecht gilt auch für uns, obwohl wir nicht börsennotiert sind. Das schafft klare Strukturen und Transparenz", sagte Tobias Gaydoul, Vorstand der Rummelsberger Diakonie.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 habe sich die Rummelsberger Diakonie immer wieder erfolgreich an neue gesellschaftliche Herausforderungen angepasst. Man wolle die Zukunft auch weiter aktiv gestalten, "mit einer Balance aus gesellschaftlichem Engagement, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft", so Gaydoul weiter. Die Struktur der gemeinnützigen Aktiengesellschaft ermögliche, das Portfolio zu erweitern und nachhaltig zu wachsen.

Die Rummelsberger Diakonie betreibt mehr als 350 Dienste und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senioren. Mit einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro zählt sie der Mitteilung zufolge zu den größten diakonischen Trägern in Deutschland. Der Verein Rummelsberger Diakonie ist Hauptaktionär der Rummelsberger Dienste gAG.