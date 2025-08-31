München (epd). Nachwuchs für die Bayerische Polizei: Zum 1. September werden rund 750 neue Polizistinnen und Polizisten zur Ausbildung eingestellt. Zusammen mit den rund 700 Neueinstellungen im März treten im Jahr 2025 damit insgesamt mehr als 1.400 Polizeianwärter im Freistaat ihren Dienst an, teilte das bayerische Innenministerium am Sonntag mit.

670 der neuen Polizisten in Ausbildung werden in der 2. Qualifikationsebene, die früher mittlerer Dienst hieß, ausgebildet. Rund 80 zukünftige Kommissarinnen und Kommissare der 3. Qualifikationsebene, ehemals gehobener Dienst, werden ihr Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Polizei, in Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg und Kastl absolvieren.

Für den Einstellungstermin im September gingen für die 2. Qualifikationsebene rund 5.900 Bewerbungen ein, für die 3. Qualifikationsebene mit Studienbeginn im September 2025 und im März 2026 insgesamt rund 3.000 Bewerbungen. "Diese Zahlen zeigen, die Bayerische Polizei ist nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Mitteilung zufolge.