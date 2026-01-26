Würzburg, Nürnberg (epd). Wegen der starken Schneefälle in der Nacht auf Montag fällt der Präsenzunterricht in ganz Unterfranken aus. Vom Untermain über Spessart und Rhön bis nach Würzburg und Kitzingen kommen die Räumfahrzeuge nicht hinterher, wie auf der Seite des Kultusministeriums mitgeteilt wurde. Auch in Teilen Mittelfrankens hat es stark geschneit. Der Präsenzunterricht entfällt in den Städten und Landkreisen Fürth, Nürnberg, Schwabach, Roth, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Ansbach. Stellenweise liegen schon jetzt bis zu 20 Zentimeter Schnee, bis zum Abend kann noch einmal so viel hinzukommen, prognostizierte der Deutsche Wetter-Dienst. Das Winterwetter hat bereits für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt, in Würzburg ist der öffentliche Nahverkehr vorübergehend komplett eingestellt worden.