Oerlenbach, Schweinfurt (epd). Die evangelische Friedenskirche in Oerlenbach bei Bad Kissingen ist am Mittwoch (17. Dezember) durch einen Schwelbrand stark beschädigt worden. Wie das zuständige Dekanat Schweinfurt am Donnerstag mitteilte, gehen die Brandermittler derzeit von einem Brand der Elektrik aus, die genaue Ursache sei aber noch unklar. Das Kirchengebäude aus den 1950er Jahren war erst 2021 umfassend saniert worden - unter anderem an Glockenturm, Glockenanlage und Elektrik, hieß es.

Als die starke Rauchentwicklung am Mittwochnachmittag bemerkt worden sei, waren schnell Feuerwehren mit insgesamt 30 Brandbekämpfern vor Ort. Der Brand habe zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden können, teilte das Dekanat weiter mit. Jedoch sei zu diesem Zeitpunkt das überwiegend aus Holz bestehende Gebäude im Inneren bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor dem Brand gerettet werden konnten beispielsweise die Orgel, der alte Taufstein sowie der Strohstern vom Weihnachtsbaum.

Die zuständige Bad Kissinger Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk dankte den Feuerwehren und Rettungskräften für den schnellen und hochprofessionellen Einsatz. Es sei wichtig, dass "kein Mensch zu Schaden gekommen ist", sagte sie. Zugleich dankte die Pfarrerin der politischen Gemeinde, die der Kirchengemeinde spontan einen Ort für den Heiligabend-Gottesdienst um 17.15 Uhr zur Verfügung stellen wird. Nach jetzigem Stand wird der Gottesdienst in der Aula der Oerlenbacher Schule stattfinden.