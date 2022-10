München (epd). Sechs Initiativen sind am Montag für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem Oberbayerischen Integrationspreis geehrt worden. Ausgezeichnet wurden Initiativen aus Landsberg am Lech, München, Rosenheim, Unterföhring und Weßling bei Starnberg, wie die Regierung von Oberbayern mitteilte. Alle setzen sich in verschiedener Ausrichtung für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und von Geflüchteten ein.

Ein Ukraine-Sonderpreis ging an die Mittelschule Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim): Die gesamte Lehrerschaft habe sich seit Anfang März für eine umfassende Integration der ukrainischen Flüchtlings-Kinder eingesetzt, unter anderem mit Mittagsbetreuung, einer psychologischen Begleitung sowie Freizeitangeboten, heißt es. Insgesamt seien bislang 48 ukrainische Kinder integriert worden, auch mithilfe von drei ukrainischen Lehrkräften.

Die jeweils mit 1.000 Euro dotierten Preise übergaben unter anderem Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Die Auszeichnungen sind unterteilt in die Kategorien Wirtschaft, Kultur, Bildung, Sport und Soziales.