Würzburg (epd). Der Sektenbeauftragte der bayerischen Landeskirche, Matthias Pöhlmann, spricht Ende Januar im evangelischen Würzburger Bildungszentrum Rudolf-Alexander-Schröder-Haus über rechte Esoterik in Krisenzeiten und Verschwörungsglauben. In einer Zeit "multipler Krisen" gewännen rechte Strömungen, Verschwörungstheorien und sogenannte alternative Medien zunehmend an Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung des Schröder-Hauses. Pöhlmann nennt dies "Allianz des Misstrauens".

Teile der Esoterik zunehmend antidemokratisch

In seinem Vortrag am 26. Januar ab 19 Uhr wird Pöhlmann die Hintergründe und Dynamiken erläutern, die Verschwörungsideologien derzeit besonders anschlussfähig machen. Er wolle aufzeigen, wie sich in Teilen der Esoterik zunehmend "antidemokratische und antisemitische Einstellungen" finden und wie "alternative Medien" zur massiven Verbreitung solcher Narrative betragen, heißt es in der Ankündigung weiter. Außerdem werde Pöhlmann "praktische Orientierungshilfen" im Umgang mit Verschwörungs-Anhängern geben.

Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig, aber für die Planung gerne gesehen. Anmelden kann man sich am unkompliziertesten über die Website des Schröder-Hauses.