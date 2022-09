Weiden, München (epd). Ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter evangelischer Pfarrer aus der nördlichen Oberpfalz ist endgültig aus dem kirchlichen Dienst entlassen worden. Das entschied die Disziplinarkammer der bayerischen Landeskirche in München am 14. September, wie der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch sagte. Das Urteil ist seiner Ansicht nach ein "wichtiges und klares Signal für den kirchlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt".

Der Pfarrer wurde bereits im Dezember 2020 nach Bekanntwerden der staatsanwaltlichen Ermittlungen vorläufig vom Dienst in der Kirchengemeinde Wirbenz und im Dekanat Weiden suspendiert. Mit dem Urteil des Disziplinargerichts ist die Suspendierung endgültig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Amtsgericht Weiden hatte im Juni 2021 einen Strafbefehl mit einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung gegen den Pfarrer und stellvertretenden Weidener Dekan erlassen. Ihm wurde sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungsverhältnisses zur Last gelegt. Dem Pfarrer wurde vorgeworfen, die Situation gegenüber einer volljährigen jungen Frau ausgenutzt zu haben.

Zur Dauer des Verfahrens erläuterte Stiegler, dass die Disziplinarkammer noch weitere Zeugen gehört und eigene Befragungen durchgeführt habe. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft seien in das kirchliche Verfahren mit eingegangen. Der Pfarrer verliert mit dem Urteil auch den kirchlichen Anteil seiner Ruhestandsbezüge.