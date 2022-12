Nürnberg (epd). Das Erzählkunst-Festival "Zauberwort" geht im Januar 2023 wieder in Nürnberg über die Bühne. Vom 4. bis zum 8. Januar werden in der Tafelhalle und in der Kulturwerkstatt "Auf AEG" Erzähler und Erzählerinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ihre Geschichten präsentieren, teilte die Stadt Nürnberg mit. Fünf Tage wollen sie ihr Publikum in die Welt der Fantasie mitnehmen.

Auch wenn die Hauptsprache der Veranstaltungen Deutsch sei, hätten einige Erzählende ihre Wurzeln in anderen Ländern wie Österreich, Niederlande, England, Syrien und Gambia, heißt es in der Mitteilung. Das werde nicht nur in den Geschichten spürbar, sondern auch bei Veranstaltungen wie dem "Sprachklang" in der "Kulturwerkstatt Auf AEG". Dort würden die Teilnehmer in ihren Muttersprachen und Heimatdialekten sprechen. Dazu gebe es jeweils eine kurze Zusammenfassung der Erzählungen auf Deutsch.

Das in der Coronazeit entstandene Format der "Erzählrunden" in der Tafelhalle werde beibehalten, teilten die Veranstalter mit. An den Nachmittagen treffen im Glasbau im Künstlerhaus unter dem Motto "The next generation" jeweils ein erfahrener Erzähler oder eine Erzählerin mit einem Neuling bei "Erzählduetten" aufeinander. Geplant sind auch Erzählkonzerte oder ein Erzähltheater. Im Rahmen von "Zauberwort" findet auch wieder eine Poetry Slam Show statt. Unter dem Motto "Three Kings and one Queen of Poetry Slam” treten am Abend des 5. Januar vier Meisterinnen und Meister der Slam-Szene ans Mikrofon, hieß es.

Die erste Ausgabe des Erzählkunstfestivals ZauberWort fand im Jahr 2003 statt. Das alle zwei Jahre abgehaltene Festival gehört inzwischen fest zum Nürnberger Festivalkalender.