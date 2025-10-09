München (epd). Die Bavaria, das Wahrzeichen Bayerns, hat den 175. Jahrestag ihrer Enthüllung gefeiert. Sie throne als Symbol und der Einigkeit über der Münchner Theresienwiese und über ganz Bayern, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch bei einem Festakt. "Die Bavaria ist eine Ikone und Symbolgestalt: Sie steht mit Eichenkranz, Schwert und Löwe für Ruhm, Kraft und Ehre." Sie sei außerdem eine technische Meisterleistung - 87 Tonnen schwer und fast 19 Meter hoch. "Liebe Bavaria, Happy Birthday", sagte Söder.

Heimatminister Albert Füracker (CSU) bezeichnete die Bavaria als das "weithin sichtbare Herz Bayerns, ein Symbol unserer Stärke, Kultur und Identität". Noch vor wenigen Tagen sei die Bavaria von Millionen von Menschen aus aller Welt beim Oktoberfest bewundert worden. Sie sei eine Botschafterin, die weit über die Grenzen hinaus strahle und Bayern in aller Welt sichtbar mache.

Die Bronzestatue wurde ab 1840 vom Bildhauer Ludwig von Schwanthaler im Auftrag von König Ludwig I. geschaffen. Fertiggestellt wurde sie von Ferdinand von Miller. Mit einer Höhe von über 18 Metern und einem Gewicht von rund 78 Tonnen gehört die Bavaria zu den größten Bronzegüssen der Welt und ist die einzig begehbare Großbronze in Deutschland. Die Anhöhe, an der die Bavaria errichtet wurde, war bereits im 19. Jahrhundert ein zentraler Ort für die Münchnerinnen und Münchner. Seit 1810 findet auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt.