München, Bad Tölz (epd). Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) freut sich auf die Eröffnung der Special Olympics Winterspiele in Bad Tölz am Montag (23. Januar). "Wir werden nicht nur ein großes Fest des Sports, sondern auch der menschlichen Begegnungen und Teilhabe erleben", sagte sie in einer Mitteilung ihres Ministeriums. Die Spiele tragen zum Miteinander bei und helfen Berührungsängste abzubauen, sagte die Ministerin weiter. Daher seien sie ein wichtiger Beitrag für eine inklusive Gesellschaft.

Vom 23. bis 26. Januar 2023 finden die Special Olympics Winterspiele 2023 des Landesverbands Bayern in Bad Tölz statt und werden nach Angaben des Sozialministeriums mit rund 30.000 Euro gefördert. Schirmherrin der Special Olympics Winterspiele ist in diesem Jahr Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). An drei Wettbewerbstagen werden 620 Aktive mit und ohne geistige Behinderung an den Start gehen. Unterstützung erhalten sie durch 300 Helfende und 200 Trainierende. Zu den offiziellen Sportarten gehören unter anderem Eiskunstlauf, Ski Alpin und Tanzen.