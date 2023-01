TV-Tipp

Was die Jahreslosung 2023 bedeutet: "Gott ist bei mir, Gott begleitet mich"

Grüß Gott Oberfranken, das evangelische Fernsehmagazin auf TVO, nimmt in der ersten Ausgabe im neuen Jahr die Jahreslosung in den Blick. Der bayerische Landesbischof, eine Kalligraphie-Künstlerin und das Team der Stadtmission Bayreuth beschreiben, was sie ihnen ganz persönlich bedeutet.