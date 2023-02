München (epd). Der Landesvorsitzende der SPD in Bayern, Florian von Brunn, hat vor neuem Rechtsextremismus in Deutschland gewarnt. "Wir müssen unsere Demokratie jeden Tag aufs Neue verteidigen", sagte von Brunn am Sonntag in München bei einer Gedenkveranstaltung für die vor 80 Jahren von den Nationalsozialisten ermordeten Mitglieder der Widerstandsorganisation "Weiße Rose". Laut Mitteilung der SPD bezeichnete er dabei die AfD als "rechtsextremistische und gefährliche Partei".

Von Brunn lobte den "unglaublichen Mut", den Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst bewiesen hätten, als sie in Flugblättern auf die Verbrechen der Nazis aufmerksam machten. Bei einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Perlacher Forst forderte er Menschen dazu auf, Neonazismus, Faschismus und Rassismus jeden Tag entgegenzutreten. "Wache und mutige Bürgerinnen und Bürger sind der beste Verfassungsschutz", sagte er.