München (epd). Mit den Spendengeldern der diesjährigen Fastenaktion unterstützt die bayerische Landeskirche Bildungsprojekte in der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien. Die Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa" wird vom 3. bis 5. März mit einem Begegnungswochenende mit Gästen aus Tschechien in Selb (Landkreis Wunsiedel) eröffnet, teilte die Landeskirche am Dienstag in München mit. Am Sonntag, 5. März, gibt es einen Eröffnungsgottesdienst in der Stadtkirche Selb.

Gesammelt werden Spenden für Projekte, die Menschen für den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen schulen. Als Folge aus der Zeit des Kommunismus habe man nicht richtig gelernt, gut mit Meinungsunterschieden und Minderheitsmeinungen in der Gesellschaft umzugehen, sagte Eva Balcarová, Projektkoordinatorin bei der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Wenn heute im vernetzten Europa und in den Social-Media-Kanälen unterschiedliche Haltungen aufeinanderprallten, eskalierten Konflikte rasch bis hin zu "hatespeech" und völliger gegenseitiger Abgrenzung. Deshalb bilde man Kinder und Jugendliche, aber auch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche in diesem Bereich weiter, sagte Balcarová.

Die Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa" ist eine gemeinsame Initiative der Landeskirche, des Diakonischen Werks und der beiden Diasporawerke Martin-Luther-Verein und Gustav-Adolf-Werk. Jedes Jahr steht ein Partnerland aus Mittelosteuropa im Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr war dies Polen, davor Serbien, Ungarn und Rumänien.