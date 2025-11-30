Nürnberg (epd). Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) Mittelfranken hat am Wochenende seine diesjährige "Weihnachts-Challenge" gestartet. Die Ziele der Aktion seien die Förderung von Fitness und Gesundheit in der Adventszeit sowie die Stärkung der Gemeinschaft durch sportliche Aktivitäten und digitale Vernetzung, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Bis zum 24. Dezember gibt es wöchentlich eine sportliche Aufgabe für Vereine, Schulen oder einzelne Sportbegeisterte.

Die Aufgabe am ersten Advent besteht darin, geworfene "Schneebälle" abzuwehren oder diesen auszuweichen. Als Indoor-Schneeballersatz können zusammengerollte Socken genommen werden. Präsentiert werden die Aufgaben in Videos auf dem Instagramkanal des BLSV Mittelfranken vom 9-jährigen Hannes Rucker, jüngster Taekwondo-Schwarzgurt-Träger Deutschlands. Wer selbst ein Mitmachvideo aufnehme und bei Instagram veröffentliche, komme in einen Lostopf. Am 27. Dezember werden fünf Gutscheine für Sportgeräte verlost, hieß es.

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) ist die Dachorganisation des organisierten Sports in Bayern. Mit beinahe fünf Millionen Mitgliedern in rund 12.000 Vereinen ist er einer der größten Sportverbände Deutschlands.